На ВДНХ робот печет блины к Масленице: видео

На ВДНХ появился робот, который печет блины. Правда, пока получается делать только пять блинчиков в час.
В одной «руке» робот по имени Блинобот держит половник, которым черпает тесто и выливает его на сковородку. В другой у него лопатка, которой он переворачивает блинчики и выкладывает их на тарелку.
Готовит Блинобот только в присутствии экскурсовода или сотрудника. Пока блинчики от механического повара попробовать нельзя, однако не исключено, что такая возможность скоро появится.
Умную машину установили аккурат к Масленице. На приготовлении блинов робот не остановится. К лету его научат смешивать коктейли и класть мороженое в стаканчики, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Готовит Блинобот только в присутствии экскурсовода или сотрудника. Пока блинчики от механического повара попробовать нельзя, однако не исключено, что такая возможность скоро появится.
Умную машину установили аккурат к Масленице. На приготовлении блинов робот не остановится. К лету его научат смешивать коктейли и класть мороженое в стаканчики, сообщается на сайте мэрии Москвы.
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