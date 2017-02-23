Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова
Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова 16+
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  • 23.02, 06:11
На ВДНХ робот печет блины к Масленице: видео. ВДНХ, Масленица, Москва, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На ВДНХ робот печет блины к Масленице: видео

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На ВДНХ робот печет блины к Масленице: видео

На ВДНХ робот печет блины к Масленице: видео

На ВДНХ робот печет блины к Масленице: видео

    На ВДНХ появился робот, который печет блины. Правда, пока получается делать только пять блинчиков в час.

    В одной «руке» робот по имени Блинобот держит половник, которым черпает тесто и выливает его на сковородку. В другой у него лопатка, которой он переворачивает блинчики и выкладывает их на тарелку.

    Готовит Блинобот только в присутствии экскурсовода или сотрудника. Пока блинчики от механического повара попробовать нельзя, однако не исключено, что такая возможность скоро появится.

    Умную машину установили аккурат к Масленице. На приготовлении блинов робот не остановится. К лету его научат смешивать коктейли и класть мороженое в стаканчики, сообщается на сайте мэрии Москвы.

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