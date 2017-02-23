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  • 23.02, 01:38
Пригодные для жизни планеты нашли в 40 световых годах от Земли. космос, наука и открытия, планеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пригодные для жизни планеты нашли в 40 световых годах от Земли

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Пригодные для жизни планеты нашли в 40 световых годах от Земли

Пригодные для жизни планеты нашли в 40 световых годах от Земли

    Сенсация от NASA: где находятся эти планеты, на которые земляне могут перебраться в случае чего? И сколько до них лететь?

    Это действительно сенсация. Ученые пристально изучали звездную систему TRAPPIST-1 больше года и обнаружили сразу семь экзопланет. Местная звезда гораздо меньше и холоднее нашего Солнца — как мяч для гольфа рядом с баскетбольным. Но планеты ближе к ней, и все условия позволяют предположить, что на некоторых есть жизнь.

    А одна планета просто уникальна.

    Николь Льюис, астроном: «Планета E больше всего похожа на нашу Землю. Смотрите, она такого же размера, она получает столько же света от звезды, как и Земля. Это значит, что условия на ней допускают появление и поддержание жизни, как и на Земле».

    Действительно, самое главное в этом открытии — что жители планеты Земля еще на шаг приблизились к подтверждению теории, что жизнь на нашей планете — не исключение из правила. И, возможно, мы и в самом деле не одни во Вселенной.

    Правда, чтобы удостовериться в этом, придется ждать. До обнаруженных экзопланет со скоростью самолета 44 миллиона лет. А если разогнаться до скорости света — то лет 40.

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