«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» на выезде сыграли вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Матч, который состоялся в Стамбуле, завершился со счетом 1:1. У краснодарцев гол забил Фёдор Смолов (7-я минута), хозяева сравняли усилиями Мартина Шкртела (41-я).
Первый матч в Краснодаре российский клуб выиграл. «Краснодар» пробился в 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.
Финальный свисток! 1:1 — «Краснодар» впервые в истории пробивается в 1/8 Лиги Европы! Спасибо за поддержку, «быки»!#ФенербахчеКраснодар 1:1— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 февраля 2017 г.
Первый матч в Краснодаре российский клуб выиграл. «Краснодар» пробился в 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.
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