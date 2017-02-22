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  • 22.02, 22:37

«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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  • Фото РИА Новости, Ахмет Думанли
«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • Фото РИА Новости, Ахмет Думанли

    • Футболисты «Краснодара» на выезде сыграли вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.

    Матч, который состоялся в Стамбуле, завершился со счетом 1:1. У краснодарцев гол забил Фёдор Смолов (7-я минута), хозяева сравняли усилиями Мартина Шкртела (41-я).


    Первый матч в Краснодаре российский клуб выиграл. «Краснодар» пробился в 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.

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