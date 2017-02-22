В Москве нашли тело подростка с огнестрельным ранением

На юге Москвы обнаружено тело 17-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Отмечается, что тело было обнаружено вечером 22 февраля в квартире одного из жилых домов на Домодедовской улице. Тело обнаружил отец несовершеннолетнего.



Из сообщения СК: «На месте происшествия рядом с телом молодого человека было обнаружено охотничье ружье, принадлежащее его отцу».



По факту трагедии начата доследственная проверка. В настоящее время следователями рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неосторожное обращение с оружием.