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  • 22.02, 22:37

В Москве нашли тело подростка с огнестрельным ранением

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В Москве нашли тело подростка с огнестрельным ранением

В Москве нашли тело подростка с огнестрельным ранением

На юге Москвы обнаружено тело 17-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Отмечается, что тело было обнаружено вечером 22 февраля в квартире одного из жилых домов на Домодедовской улице. Тело обнаружил отец несовершеннолетнего.

Из сообщения СК: «На месте происшествия рядом с телом молодого человека было обнаружено охотничье ружье, принадлежащее его отцу».

По факту трагедии начата доследственная проверка. В настоящее время следователями рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неосторожное обращение с оружием.

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