«Виват, продюсер»: театральный Петербург поздравляет с юбилеем Юрия Шварцкопфа

Известный театральный продюсер накануне 70-летнего юбилея дал интервью НТВ и рассказал, как совмещал должности сразу в двух театрах и создавал один из самых успешных в городе мюзиклов «Бал вампиров».

24 февраля в Петербурге состоится гала-концерт «Виват, продюсер», посвященный 70-летию генерального директора театра музыкальной комедии Юрия Шварцкопфа. Уже сейчас на сцене устанавливаются декорации, звучат фрагменты оперетт и масштабных мюзиклов таких как, например, «Бал вампиров».



Как удавалось при создании таких проектов совмещать две должности в театре музкомедии и Мариинском, сам юбиляр рассказал в интервью НТВ.



Юрий Шварцкопф, генеральный директор театра музыкальной комедии: «У каждого директора есть свое место, если он любит театр и смотрит спектакли. У меня свое место было и в Комиссаржевке, и в Мариинке, и в филармонии. Есть оно в театре музкомедии.



День делился на две части. С 10–10:30 до 13 я здесь. Переезд 20 минут — и я в Мариинском. Спектакли там и тут. Семь дней в неделю нон-стоп. А когда в театре находился Гергиев, то это могло заканчиваться в 2, в 3 часа ночи. Пока я сказал: „Всё. Больше, чем час, я не сижу. Пусть без меня совещаются“. Совмещал, пока здоровье позволяло.



„Бал вампиров“ мы выпускали практически без рубля бюджетной поддержки. По тем временам этот было полтора миллиона евро. Мюзикл обошелся в 55 миллионов. Это только то, что мы видим на сцене. Надо было массу бумаг написать в банк, чтобы дали кредит. Потом надо было кредит отдавать. Сейчас опять всё регламентировано: шаг влево, шаг вправо, шаг в сторону, расстрел.



И сейчас, когда мы с 22 августа прошлого года, дали 42 спектакля подряд при 100-процентной заполняемости… При этих толпах это дорогого стоит. Плевать на седые волосы. Главное, чтобы был результат».



Подробнее — в видеоматериале НТВ.