Кабмин выдвинул Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»

Правительство выдвинуло
экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Анатолий Сердюков в период с 2007 года по 2012-й занимал пост министра обороны России. После громкого дела о хищениях средств «Оборонсервиса» он был отправлен в отставку. Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, но вскоре оно было снято.
начал курировать вопросы авиационной промышленности.
В начале февраля в СМИ появилась информация, что имя Сердюкова есть в списках кандидатов от России в совет ОАК, внесенном Минэкономразвития в кабмин в январе. «Коммерсант» отмечал, что Сердюков может стать заместителем генерального директора «Ростеха».
начал курировать вопросы авиационной промышленности.
В начале февраля в СМИ появилась информация, что имя Сердюкова есть в списках кандидатов от России в совет ОАК, внесенном Минэкономразвития в кабмин в январе. «Коммерсант» отмечал, что Сердюков может стать заместителем генерального директора «Ростеха».
Комментарии