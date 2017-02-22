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  • 22.02, 22:37

Кабмин выдвинул Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»

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Кабмин выдвинул Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»

Кабмин выдвинул Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»

Правительство выдвинуло экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Анатолий Сердюков в период с 2007 года по 2012-й занимал пост министра обороны России. После громкого дела о хищениях средств «Оборонсервиса» он был отправлен в отставку. Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, но вскоре оно было снято.

В 2013 году Сердюков был назначен генеральным директором исследовательского центра машиностроения «ФНИИЦ М», а в 2015 году стал индустриальным директором «Ростеха» и начал курировать вопросы авиационной промышленности.

В начале февраля в СМИ появилась информация, что имя Сердюкова есть в списках кандидатов от России в совет ОАК, внесенном Минэкономразвития в кабмин в январе. «Коммерсант» отмечал, что Сердюков может стать заместителем генерального директора «Ростеха».

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