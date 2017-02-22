Харрисон Форд может угодить в тюрьму после ЧП в аэропорту Калифорнии

Сегодня поклонники Харрисона Форда пересматривают новое видео со звездой, которое можно легко спутать с кадрами нового блокбастера. Но на самом деле сняты они были в аэропорту в Калифорнии, где опасный маневр голливудского актера едва не стал причиной трагедии.
Легкомоторный самолет под управлением Форда едва избежал столкновения с Boeing, на борту которого находились 110 пассажиров. Форд заявил, что перепутал полосу.
Инцидент произошел на прошлой неделе, а сейчас появилось видео. На нем желтый легкомоторный самолет под управлением Форда заходит на посадку, но садится не на взлетно-посадочную полосу, а рядом с ней — на рулежную дорожку, где готовился к взлету переполненный пассажирский Boeing. Столкновения удалось избежать. Почему Форд не выполнил указание диспетчеров, судя по распечатке переговоров, загадка даже для него.
Харрисон Форд: «Это что, пассажирский лайнер только что был подо мной?»
Диспетчер: «Вы приземлились на рулежную дорожку „Си“»
Харрисон Форд: «Я приземлился на рулежную дорожку „Си“, но как…»
Управление гражданской авиации США сейчас проводит расследование, и Форд может лишиться лицензии пилота, получить штраф, а в худшем случае даже угодить в тюрьму.
На его счету это уже не первое воздушное ЧП. Два года назад Форд чуть не разбился на винтажном самолете времен Второй мировой войны. У машины отказали двигатели, но актер сумел приземлиться на поле для гольфа. Форд не только увел самолет от жилых домов, но и умудрился не задеть игроков на поле. Сам актер при этом серьезно пострадал, перенес несколько операций, но в итоге восстановился и вернулся не только на съемочную площадку, но и в небо.
Подробности — в видеоматериале.
Инцидент произошел на прошлой неделе, а сейчас появилось видео. На нем желтый легкомоторный самолет под управлением Форда заходит на посадку, но садится не на взлетно-посадочную полосу, а рядом с ней — на рулежную дорожку, где готовился к взлету переполненный пассажирский Boeing. Столкновения удалось избежать. Почему Форд не выполнил указание диспетчеров, судя по распечатке переговоров, загадка даже для него.
Харрисон Форд: «Это что, пассажирский лайнер только что был подо мной?»
Диспетчер: «Вы приземлились на рулежную дорожку „Си“»
Харрисон Форд: «Я приземлился на рулежную дорожку „Си“, но как…»
Управление гражданской авиации США сейчас проводит расследование, и Форд может лишиться лицензии пилота, получить штраф, а в худшем случае даже угодить в тюрьму.
На его счету это уже не первое воздушное ЧП. Два года назад Форд чуть не разбился на винтажном самолете времен Второй мировой войны. У машины отказали двигатели, но актер сумел приземлиться на поле для гольфа. Форд не только увел самолет от жилых домов, но и умудрился не задеть игроков на поле. Сам актер при этом серьезно пострадал, перенес несколько операций, но в итоге восстановился и вернулся не только на съемочную площадку, но и в небо.
Подробности — в видеоматериале.
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