В России процедурой банкротства смогут воспользоваться 100 тысяч граждан

Об этом заявил замминистра экономики Николай Подгузов. Он рассказал об упрощении процедуры банкротства.
В следующем году завершится правительственная программа инвестиционных проектов. В нынешнем виде она не будет продлена. Вместо нее Минэкономразвития предлагает новый вариант программы с участием негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, пишет газета «Известия».
Николай Подгузов, замминистра экономики: «Несмотря на то что мы снизили пошлину до 300 рублей с 6 тыс., финансирование расходов на проведение процедур банкротства все же не по карману значительному числу потенциальных банкротов. Поэтому мы и подготовили поправки в законодательство».
Но процедура не всегда доступна. Зачастую долг не позволяет человеку перезапустить свою деятельность или устроиться на работу. Таким образом, должник остается в «серой зоне», и от этого теряет не только он сам, но и государство, которое недополучает налоги.
Николай Подгузов: «Мы своими поправками постарались обрисовать портрет такого заемщика, который, на наш взгляд, мог бы иметь возможность подавать заявление о банкротстве без участия, зачастую дорогостоящего, управляющего. Это касается граждан с задолженностью до 900 тыс. рублей с небольшим количеством кредиторов, при этом не имеющих имущества, которое могло быть воспринято как средство платежа по долгам».
Также поправки касаются граждан, которые к моменту подачи заявления не являлись индивидуальными предпринимателями.
Он уточнил, что число граждан с долгом более 500 тысяч рублей и задолженностью более 90 дней превышает 600 тысяч человек.
Николай Подгузов: «Если производить оценки, сколько граждан могло бы воспользоваться такого рода процедурой, аккуратно скажем, что это больше 100 тыс. человек как минимум».
Замминистра уточнил: решение Верховного суда о том, что отсутствие имущества не может быть причиной отказа в процедуре банкротства, учтены в поправках.
Николай Подгузов, замминистра экономики: «Несмотря на то что мы снизили пошлину до 300 рублей с 6 тыс., финансирование расходов на проведение процедур банкротства все же не по карману значительному числу потенциальных банкротов. Поэтому мы и подготовили поправки в законодательство».
Но процедура не всегда доступна. Зачастую долг не позволяет человеку перезапустить свою деятельность или устроиться на работу. Таким образом, должник остается в «серой зоне», и от этого теряет не только он сам, но и государство, которое недополучает налоги.
Николай Подгузов: «Мы своими поправками постарались обрисовать портрет такого заемщика, который, на наш взгляд, мог бы иметь возможность подавать заявление о банкротстве без участия, зачастую дорогостоящего, управляющего. Это касается граждан с задолженностью до 900 тыс. рублей с небольшим количеством кредиторов, при этом не имеющих имущества, которое могло быть воспринято как средство платежа по долгам».
Также поправки касаются граждан, которые к моменту подачи заявления не являлись индивидуальными предпринимателями.
Он уточнил, что число граждан с долгом более 500 тысяч рублей и задолженностью более 90 дней превышает 600 тысяч человек.
Николай Подгузов: «Если производить оценки, сколько граждан могло бы воспользоваться такого рода процедурой, аккуратно скажем, что это больше 100 тыс. человек как минимум».
Замминистра уточнил: решение Верховного суда о том, что отсутствие имущества не может быть причиной отказа в процедуре банкротства, учтены в поправках.
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