На сцене петербургской Александринки покажут антиутопию по пьесе Брехта

Премьера пьесы Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» — это попытка представить известное театральное произведение в футуристической стилистике.

Артисты Александринского театра зажигательно готовятся к премьере, фотографируясь для выставочного проекта о работе режиссера и художника. В главной роли пьесы Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» Елена Немзер. Костюмы придали заслуженной артистке, как и ее коллегам, большей свободы в эпическом тексте.



Получилась некая антиутопия, где греческий режиссер Теодорос Терзопулос сделал некрополь жертвам вооруженных конфликтов. И неважно, что в пьесе идет речь о Тридцатилетней войне XVII века, где Германия потерпела поражение.



Терзопулос говорит о том, что в своей постановке он постарался подняться выше драматического театра и сделать спектакль с элементами высокого искусства — оперы.