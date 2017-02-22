Греф: «Сбербанк» в этом году выйдет на исторические ставки по ипотеке

Сегодня президент Владимир Путин обсудил показатели работы крупнейшего российского банка — «Сбербанка» — с его главой Германом Грефом.

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Греф рассказал, что по финансовым показателям минувший год был самым удачным. При этом ставки почти по всем видам кредитов достигли докризисного уровня.



Герман Греф: «По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке».



«Сбербанк» с 20 февраля снизил ставку по ипотеке на один процентный пункт, и теперь при покупке у застройщиков она составит 10,9%.