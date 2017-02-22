Летающее такси появится летом в Дубае

В Дубае появится летающее такси. Уже в июле любой желающий сможет прокатиться на летающем аппарате.

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ОАЭ

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Доставить человека из пункта А в пункт Б теперь сможет летающий дрон. Нужно только ткнуть пальцем в точку на карте города, машина взмоет на высоту в 900 метров и со скоростью 100 километров в час доставит на место.



Есть некоторые условия: пока в кабине может быть лишь один человек, при этом весить он должен не больше 110 килограммов. Кроме того, такое путешествие невозможно в грозу.



Из преимуществ называют такие как безопасность, также такси экологически безвредно и экономически выгодно. Глава управления дорог и транспорта Дубая заявил, что транспортировка без водителей позволит сократить расходы на 6 миллиардов долларов в год.



Подумывают, как облетать пробки, и в других странах. Например, в «Сколково» сконструировали летающий мотоцикл и даже провели испытания. Но это принципиально другое — он пилотируемый. В других странах некие гибриды машины и самолета делают с 60-х годов. Один такой французы показали в фильме про Фантомаса.