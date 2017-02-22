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  • 22.02, 16:34
На северо-западе Питера военный пенсионер открыл стрельбу по грабителям. Санкт-Петербург, кражи и ограбления, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На северо-западе Питера военный пенсионер открыл стрельбу по грабителям

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На <nobr>северо-западе</nobr> Питера военный пенсионер открыл стрельбу по грабителям

На северо-западе Питера военный пенсионер открыл стрельбу по грабителям

На <nobr>северо-западе</nobr> Питера военный пенсионер открыл стрельбу по грабителям
  • Фото: spb_today /vk.com

    • Полиция объявила план «Перехват» после попытки ограбления в Приморском районе. Один из нападавших убит.

    Как сообщает «Фонтанка», в районе 14 часов у торгового центра «Атлантик Сити» на улице Савушкина произошло нападение на военного пенсионера. Двое неизвестных подбежали к нему и попытались ограбить. Мужчина имел при себе наградной пистолет Макарова и начал стрелять.

    В итоге один из злоумышленников был убит, а второй скрылся, по предварительным данным, на темной иномарке. При этом грабитель оказался ранен и буквально запрыгнул в поджидавший его автомобиль, который к тому же сбил шлагбаум. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

    В Петербурге объявлен план «Перехват». В ГУ МВД пояснили, что случившееся на улице Савушкина — так называемый барсеточный вариант ограбления. Вероятно, злоумышленники выследили свою жертву, которая незадолго до этого получила крупную сумму денег в банке. Но в этот раз у злоумышленников произошла осечка.

    Отметим, что нападавшие также успели произвести несколько выстрелов предположительно из травматического пистолета. Одна из пуль попала в портфель жертвы. Руководством МВД рассматривается вопрос о поощрении мужчины за самоотверженные действия.

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