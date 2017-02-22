Шойгу: в России созданы войска информационных операций

Об этом министр обороны заявил, отвечая в ходе правительственного часа в Госдуме на вопрос о необходимости воссоздания управления контрпропаганды.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, войска информационных операций «гораздо эффективнее и сильнее того управления, которое называлось контрпропагандой». Он добавил, что пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной, передает «Интерфакс».
Также министр в ходе своего выступления в Госдуме рассказал, что в текущем году Минобороны разместит на Курилах дивизию. И отчитался о состоянии ракетных войск в России. По словам Шойгу, 99% пусковых установок находятся в боевой готовности. Кроме того, он заверил, что стратегические ядерные силы сохраняются на уровне, который гарантирует решение задач ядерного сдерживания, отмечает РИА Новости.
Также министр в ходе своего выступления в Госдуме рассказал, что в текущем году Минобороны разместит на Курилах дивизию. И отчитался о состоянии ракетных войск в России. По словам Шойгу, 99% пусковых установок находятся в боевой готовности. Кроме того, он заверил, что стратегические ядерные силы сохраняются на уровне, который гарантирует решение задач ядерного сдерживания, отмечает РИА Новости.
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