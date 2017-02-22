Глава Крыма: доходы бюджета вдвое превысили показатели украинского периода

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, рассказал, что доходы бюджета в настоящее время почти вдвое превышают показатели украинского периода. Причем без учета федеральной помощи.
Об этом Аксёнов рассказал на сессии крымского парламента, где был озвучен отчет работы правительства за минувший год, передает РИА Новости.
Сергей Аксёнов: «Замечу, что даже в самые лучшие времена при Украине бюджет Крыма составлял немногим больше 22 миллиардов рублей (5,8 млрд гривен при коэффициенте 3,8)».
Он заявил, что за три года после воссоединения с Россией, несмотря на все блокады, санкции и сложный переходный период, доходы бюджета Крыма почти в два раза превышают показатели украинского периода без учета федеральной помощи.
Глава республики также отметил еще одну позитивную тенденцию — значительное увеличение объемов финансирования основных отраслей экономики и соцсферы.
Сергей Аксёнов: «Замечу, что даже в самые лучшие времена при Украине бюджет Крыма составлял немногим больше 22 миллиардов рублей (5,8 млрд гривен при коэффициенте 3,8)».
Он заявил, что за три года после воссоединения с Россией, несмотря на все блокады, санкции и сложный переходный период, доходы бюджета Крыма почти в два раза превышают показатели украинского периода без учета федеральной помощи.
Глава республики также отметил еще одну позитивную тенденцию — значительное увеличение объемов финансирования основных отраслей экономики и соцсферы.
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