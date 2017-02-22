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  • 22.02, 15:04
Дочь первого космонавта выиграла суд против торгового центра «Гагаринский». Гагарин, Москва, суды, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дочь первого космонавта выиграла суд против торгового центра «Гагаринский»

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Дочь первого космонавта выиграла суд против торгового центра «Гагаринский»

Дочь первого космонавта выиграла суд против торгового центра «Гагаринский»

Дочь первого космонавта выиграла суд против торгового центра «Гагаринский»

    Верховный суд поддержал дочь Юрия Гагарина в споре с торговым центром «Гагаринский» и решил, что московский ТЦ не может применять этот товарный знак.

    Имя первого космонавта использовалось в коммерческих целях без разрешения его наследников, утверждала Елена Гагарина. Иск прошел несколько инстанций. В одних пришли к выводу, что правы коммерсанты: торговый центр назвали так просто потому, что рядом расположена площадь Гагарина, и прямой ассоциации нет. В других инстанциях встали на сторону наследницы.

    В итоге Верховный суд окончательно поддержал потомков космонавта. Права на бренд «Юрий Гагарин» с 2011 года принадлежат младшей дочери космонавта Галине. Эксперты оценивают его в миллиард рублей.

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