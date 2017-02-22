Дочь первого космонавта выиграла суд против торгового центра «Гагаринский»

Верховный суд поддержал дочь Юрия Гагарина в споре с торговым центром «Гагаринский» и решил, что московский ТЦ не может применять этот товарный знак.

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Имя первого космонавта использовалось в коммерческих целях без разрешения его наследников, утверждала Елена Гагарина. Иск прошел несколько инстанций. В одних пришли к выводу, что правы коммерсанты: торговый центр назвали так просто потому, что рядом расположена площадь Гагарина, и прямой ассоциации нет. В других инстанциях встали на сторону наследницы.



В итоге Верховный суд окончательно поддержал потомков космонавта. Права на бренд «Юрий Гагарин» с 2011 года принадлежат младшей дочери космонавта Галине. Эксперты оценивают его в миллиард рублей.