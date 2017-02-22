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  • 22.02, 15:04
Российские пенсионеры получили шанс попробовать себя в актерском деле. Санкт-Петербург, пенсионеры, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские пенсионеры получили шанс попробовать себя в актерском деле

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Российские пенсионеры получили шанс попробовать себя в актерском деле

Российские пенсионеры получили шанс попробовать себя в актерском деле

Российские пенсионеры получили шанс попробовать себя в актерском деле

    Российские пенсионеры, которые мечтают стать актерами, получили шанс добиться желаемого. В Санкт-Петербурге открыли специальные курсы для тех, кому за 60. Сначала пожилым абитуриентам нужно пройти творческое испытание и впечатлить приемную комиссию. Обучение длится полтора года. Самые талантливые выпускники получат место в труппе.

    Кандидатов ждет стандартное испытание чтением басни, лирики и прозы перед комиссией. Куража, как выясняется, им не занимать: Мандельштам в манере Маяковского, поэзия на финском. Преподаватели говорят, что эти люди — в отличие от молодых — знают жизнь, на них интересно смотреть.

    Тем, кто пришел на просмотр, пришлось подняться по лестнице на четвертый этаж. Тоже этап отбора. Актерская профессия тяжела физически, запас прочности надо иметь. А морально кандидаты и так сильны. Об этом свидетельствует сам факт их прихода.

    Молодые хотят казаться взрослыми, важными и опытными. С возрастом это проходит. И басня «Стрекоза и муравей» уже не кажется такой унылой. И можно позволить себе оценить взаимоотношения вороны и лисицы с позиции сыра.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.

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