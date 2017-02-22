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  • 22.02, 13:32

Криминальный авторитет Вася Бандит задержан в Москве

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Криминальный авторитет Вася Бандит задержан в Москве

Криминальный авторитет Вася Бандит задержан в Москве

Криминальный авторитет Вася Бандит задержан в Москве
  • Фото: primecrime.ru

    • В Москве полиция задержала криминального авторитета Васю Бандита, подозреваемого в вымогательстве денег и недвижимости, сообщает пресс-служба МВД РФ.

    Вася Бандит был задержан 20 февраля в рамках уголовного дела о вымогательстве у столичного бизнесмена миллиона рублей и части недвижимого имущества в Москве и Сочи. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.

    Отмечается, что в ноябре 2016 года по этому же делу был задержан 53-летний житель Москвы — сообщник Васи Бандита. Он был помещен под домашний арест.

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