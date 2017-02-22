Криминальный авторитет Вася Бандит задержан в Москве

В Москве полиция задержала криминального авторитета Васю Бандита, подозреваемого в вымогательстве денег и недвижимости, сообщает пресс-служба МВД РФ.

2041 задержание

криминал

Москва

Сочи

Вася Бандит был задержан 20 февраля в рамках уголовного дела о вымогательстве у столичного бизнесмена миллиона рублей и части недвижимого имущества в Москве и Сочи. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.



Отмечается, что в ноябре 2016 года по этому же делу был задержан 53-летний житель Москвы — сообщник Васи Бандита. Он был помещен под домашний арест.