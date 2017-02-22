Реклама с предложением продать ребенка шокировала жителей Благовещенска

В Благовещенске прокуроры заинтересовались автобусными билетами, на обратной стороне которых появилась шокирующая реклама.

Нуждающимся в деньгах горожанкам предложили родить ребенка и продать его за границу. Там же была указана и сумма возможной сделки — 800 тысяч рублей. Там же подробно расписали критерии, которым обязаны соответствовать претендентки: светлая кожа, рост не ниже 165 сантиметров, до 35 лет, отсутствие заболеваний.



Если позвонить по указанному в рекламе телефону, то выяснится, что суррогатной матери не оставят шанса передумать: младенца сразу после рождения отправят за границу. Хотя в билете об этом ни слова. Сотрудница на том конце провода, словно специально, плохо говорила по-русски и ничего не объяснила.



Все заботы о беременной в компании пообещали взять на себя. Будущей маме не придется платить ни за обследование у врача, ни за витамины. Узнав о такой рекламе, общественники тут же забили тревогу. Конечно, они не против суррогатного материнства как явления. Оно существует и кому-то действительно необходимо. Но все должно быть в рамках закона.



В рекламном агентстве, где напечатали билеты, теперь оправдываются. Они были уверены, что участвуют в благом деле — помогают бездетной семье обзавестись долгожданным малышом.



После разразившегося скандала билеты с провокационной рекламой раздавать в автобусах перестали. В автобусных парках приняли решение заменить их обычными.