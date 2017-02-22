«Могу там зарыться»: актер Владимир Епифанцев шокировал Леру Кудрявцеву своими откровениями о сексе

Владимир Епифанцев откровенно поговорил с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». 18+
В студии НТВ актер откровенно рассказал о своем сексуальном опыте, о своих предпочтениях в постели и личных драмах.
Владимир Епифанцев: «Купил самоиздатовский самоучитель по сексу. Я начал читать. Я прочел вещи, которые меня обрадовали. Я прочел про куннилингус. Я обрадовался, потому что это на самом деле можно и нужно».
Он открыто посетовал, что в регионах это по-прежнему считают чем-то недостойным. И подробно рассказал о том, что ему нравится.
Владимир Епифанцев: «Я могу прям зарыться там и… часами. Я люблю прямо облизывать женщину полностью. Засунуть язык ей в нос, не знаю, глаза лизать».
Смотрите выпуск «Секрет на миллион» с актером Владимиром Епифанцевым в субботу, 25 февраля, в 17:00.
Владимир Епифанцев: «Купил самоиздатовский самоучитель по сексу. Я начал читать. Я прочел вещи, которые меня обрадовали. Я прочел про куннилингус. Я обрадовался, потому что это на самом деле можно и нужно».
Он открыто посетовал, что в регионах это по-прежнему считают чем-то недостойным. И подробно рассказал о том, что ему нравится.
Владимир Епифанцев: «Я могу прям зарыться там и… часами. Я люблю прямо облизывать женщину полностью. Засунуть язык ей в нос, не знаю, глаза лизать».
Смотрите выпуск «Секрет на миллион» с актером Владимиром Епифанцевым в субботу, 25 февраля, в 17:00.
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