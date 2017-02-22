Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 12:01
«Могу там зарыться»: актер Владимир Епифанцев шокировал Леру Кудрявцеву своими откровениями о сексе. артисты, знаменитости, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Могу там зарыться»: актер Владимир Епифанцев шокировал Леру Кудрявцеву своими откровениями о сексе 18+

6 комментариев
«Могу там зарыться»: актер Владимир Епифанцев шокировал Леру Кудрявцеву своими откровениями о сексе

«Могу там зарыться»: актер Владимир Епифанцев шокировал Леру Кудрявцеву своими откровениями о сексе

«Могу там зарыться»: актер Владимир Епифанцев шокировал Леру Кудрявцеву своими откровениями о сексе

    Владимир Епифанцев откровенно поговорил с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». 18+

    В студии НТВ актер откровенно рассказал о своем сексуальном опыте, о своих предпочтениях в постели и личных драмах.

    Владимир Епифанцев: «Купил самоиздатовский самоучитель по сексу. Я начал читать. Я прочел вещи, которые меня обрадовали. Я прочел про куннилингус. Я обрадовался, потому что это на самом деле можно и нужно».

    Он открыто посетовал, что в регионах это по-прежнему считают чем-то недостойным. И подробно рассказал о том, что ему нравится.

    Владимир Епифанцев: «Я могу прям зарыться там и… часами. Я люблю прямо облизывать женщину полностью. Засунуть язык ей в нос, не знаю, глаза лизать».

    Смотрите выпуск «Секрет на миллион» с актером Владимиром Епифанцевым в субботу, 25 февраля, в 17:00.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru