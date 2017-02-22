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  • 22.02, 12:01

Прокуратура направила в СКР материалы о премиях руководству «Почты России»

8 комментариев
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
Прокуратура направила в СКР материалы о премиях руководству «Почты России»

Прокуратура направила в СКР материалы о премиях руководству «Почты России»

Прокуратура направила в СКР материалы о премиях руководству «Почты России»
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Прокуратура направила в Следственный комитет новый пакет материалов проверки, связанной с выплатами премий руководителям «Почты России». На этот раз надзорное ведомство заинтересовалось премиями, выплаченными заместителям главы госкомпании Дмитрия Страшнова.

    Прокуратура Москвы: «Материалы проверки относительно премиальных выплат направлены в следственные органы Следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ предлагает возбудить уголовное дело в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. По версии ведомства, топ-менеджер в 2015 году незаконно получил вознаграждение в размере 95,4 млн рублей.

    «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что дело до сих пор не возбуждено. Сам Страшнов ранее утверждал, что «удивлен эскалацией ситуации» со своими зарплатами и бонусами.

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