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  • 22.02, 08:59

Американский геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона

1 комментарий
Американский геймер умер во время <nobr>24-часового</nobr> <nobr>онлайн-марафона</nobr>

Американский геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона

Американский геймер умер во время <nobr>24-часового</nobr> <nobr>онлайн-марафона</nobr>
  • Фото: Brian Vigneault/ facebook.com

    • Геймер из американского штата Виргиния Брайан Виньо скончался во время 24-часового благотворительного марафона игры World of Tanks.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, трансляцию марафона вел сайт потокового видео Twitch, где основная тема вещания — игровое видео и прямая трансляция киберспортивных турниров. Целью марафона было собрать деньги для благотворительного фонда Make-A-Wish Foundation, помогающего исполнять желания смертельно больным детям.

    Во время 22-го часа игры Виньо, известный под ником Poshybrid, отошел покурить, после чего так и не вернулся в игру, в связи с чем модераторы и зрители игры пришли к выводу, что он уснул.

    Вечером в тот же день один из знакомых геймера увидел его в режиме онлайн и написал ему сообщение. О смерти Виньо стало известно из ответа человека, утверждавшего, что он детектив из полицейского управления.

    Полиция штата Виргиния подтвердила кончину Виньо, но не предоставила дополнительных подробностей или обстоятельств его смерти.

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