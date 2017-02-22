На Алтае открываются перекрытые из-за метели дороги

В Алтайском крае сегодня открыли движение по некоторым участкам дорог, перекрытым ранее из-за сильной метели.

Как заявили в региональном МЧС, теперь проехать можно по Чуйскому тракту и трассе, которая ведет к государственной границе с Казахстаном.



Накануне из-за бурана было перекрыто почти полторы тысячи километров дорог федерального и местного значения. Когда движение будет восстановлено полностью, не сообщается.



Сегодня на территории края сохраняется штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, погода стабилизируется к концу недели.