Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 08:59
На Алтае открываются перекрытые из-за метели дороги. Алтайский край, зима, метель, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Алтае открываются перекрытые из-за метели дороги

комментировать

На Алтае открываются перекрытые из-за метели дороги

На Алтае открываются перекрытые <nobr>из-за</nobr> метели дороги

    В Алтайском крае сегодня открыли движение по некоторым участкам дорог, перекрытым ранее из-за сильной метели.

    Как заявили в региональном МЧС, теперь проехать можно по Чуйскому тракту и трассе, которая ведет к государственной границе с Казахстаном.

    Накануне из-за бурана было перекрыто почти полторы тысячи километров дорог федерального и местного значения. Когда движение будет восстановлено полностью, не сообщается.

    Сегодня на территории края сохраняется штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, погода стабилизируется к концу недели.

    Новости по теме

    Зима 2016–2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru