Опрос: американцы улучшили отношение к Путину

Отношение американцев к президенту России Владимиру Путину изменилось в лучшую сторону, особенно среди сторонников правящей Республиканской партии США.
Таковы данные нового опроса, проведенного социологической службой Gallup, передает ТАСС.
Из сообщения Gallup: «Американцы видят российского президента Владимира Путина в лучшем свете, чем два года назад. Теперь 22% говорят, что придерживаются благоприятного мнения о Путине. В 2015 году соответствующий показатель равнялся 13%. Доля людей, положительно относящихся к российскому лидеру, стала самой большой с 2003 года. Негативный его рейтинг остается неизменным на уровне 72%; меньше же стало американцев, у которых вообще нет о нем никакого мнения».
Организаторы исследования поясняют, что «одной из крупных причин общего подъема положительного рейтинга Путина в нынешнем году является более позитивный взгляд на него со стороны республиканцев». Президент-республиканец Дональд Трамп «хочет улучшить отношения с Россией после „заморозков“ в этих отношениях при предыдущем президенте» демократе Бараке Обаме, указывают специалисты.
По их подсчетам, доля республиканцев в США, положительно относящихся к Путину, подскочила с 2015 года на 20% — до 32%. У независимых избирателей прибавка была тоже весьма существенной — с 12% до 23% позитивных отзывов. Среди демократов доля таких отзывов наоборот уменьшилась — с 15% до 10%.
Опрос проводился 1–5 февраля и охватил более тысячи совершеннолетних жителей США на всей территории страны.
Из сообщения Gallup: «Американцы видят российского президента Владимира Путина в лучшем свете, чем два года назад. Теперь 22% говорят, что придерживаются благоприятного мнения о Путине. В 2015 году соответствующий показатель равнялся 13%. Доля людей, положительно относящихся к российскому лидеру, стала самой большой с 2003 года. Негативный его рейтинг остается неизменным на уровне 72%; меньше же стало американцев, у которых вообще нет о нем никакого мнения».
Организаторы исследования поясняют, что «одной из крупных причин общего подъема положительного рейтинга Путина в нынешнем году является более позитивный взгляд на него со стороны республиканцев». Президент-республиканец Дональд Трамп «хочет улучшить отношения с Россией после „заморозков“ в этих отношениях при предыдущем президенте» демократе Бараке Обаме, указывают специалисты.
По их подсчетам, доля республиканцев в США, положительно относящихся к Путину, подскочила с 2015 года на 20% — до 32%. У независимых избирателей прибавка была тоже весьма существенной — с 12% до 23% позитивных отзывов. Среди демократов доля таких отзывов наоборот уменьшилась — с 15% до 10%.
Опрос проводился 1–5 февраля и охватил более тысячи совершеннолетних жителей США на всей территории страны.
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