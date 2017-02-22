Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 08:59

Опрос: американцы улучшили отношение к Путину

20 комментариев

Опрос: американцы улучшили отношение к Путину

Опрос: американцы улучшили отношение к Путину

Отношение американцев к президенту России Владимиру Путину изменилось в лучшую сторону, особенно среди сторонников правящей Республиканской партии США.

Таковы данные нового опроса, проведенного социологической службой Gallup, передает ТАСС.

Из сообщения Gallup: «Американцы видят российского президента Владимира Путина в лучшем свете, чем два года назад. Теперь 22% говорят, что придерживаются благоприятного мнения о Путине. В 2015 году соответствующий показатель равнялся 13%. Доля людей, положительно относящихся к российскому лидеру, стала самой большой с 2003 года. Негативный его рейтинг остается неизменным на уровне 72%; меньше же стало американцев, у которых вообще нет о нем никакого мнения».

Организаторы исследования поясняют, что «одной из крупных причин общего подъема положительного рейтинга Путина в нынешнем году является более позитивный взгляд на него со стороны республиканцев». Президент-республиканец Дональд Трамп «хочет улучшить отношения с Россией после „заморозков“ в этих отношениях при предыдущем президенте» демократе Бараке Обаме, указывают специалисты.

По их подсчетам, доля республиканцев в США, положительно относящихся к Путину, подскочила с 2015 года на 20% — до 32%. У независимых избирателей прибавка была тоже весьма существенной — с 12% до 23% позитивных отзывов. Среди демократов доля таких отзывов наоборот уменьшилась — с 15% до 10%.

Опрос проводился 1–5 февраля и охватил более тысячи совершеннолетних жителей США на всей территории страны.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru