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  • 22.02, 07:28
На улицах Нью-Йорка несколько часов ловили сбежавшего быка: видео. Нью-Йорк, животные, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На улицах Нью-Йорка несколько часов ловили сбежавшего быка: видео

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На улицах <nobr>Нью-Йорка</nobr> несколько часов ловили сбежавшего быка: видео

На улицах Нью-Йорка несколько часов ловили сбежавшего быка: видео

На улицах <nobr>Нью-Йорка</nobr> несколько часов ловили сбежавшего быка: видео

    Полиция Нью-Йорка устроила настоящую корриду, преследуя по улицам города быка, сбежавшего со скотобойни.

    Сбежавшего со скотобойни черного быка ловили несколько часов. Он отправился прямиком в жилые кварталы Нью-Йорка. В погоню за животным бросились десятки офицеров полиции. Быка преследовали на автомобилях, и все происходящее снимали с вертолета.

    Камера зафиксировала многочисленные попытки стражей порядка подрезать беглеца на машине и запереть его в импровизированный загон из нескольких фургонов. Однако беглец не сдается.

    Кто-то из смельчаков даже попробовал, в буквальном смысле слова, взять быка за рога и остановить его голыми руками, но тщетно. Схватить беглеца удалось лишь через несколько часов. Он сам загнал себя в ловушку, когда забежал во двор одного из домов.

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