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  • 21.02, 23:53

В ДТП с участием полицейской машины под Тулой пострадали 5 человек

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В ДТП с участием полицейской машины под Тулой пострадали 5 человек

В ДТП с участием полицейской машины под Тулой пострадали 5 человек

В результате столкновения на трассе в Тульской области машины ДПС с иномаркой госпитализированы 5 человек. Ведется служебная проверка.

В областном главке МВД сообщили, что авария произошла на 35-м километре автодороги Тула — Новомосковск. Столкнулись автомобиль дорожно-постовой службы Fiat и автомобиль Kia.

Андрей Ярцев, начальник пресс-службы УМВД Тульской области: «В результате ДТП пострадали двое находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудника ДПС и три человека, находившихся в салоне Kia. Все они госпитализированы».

Экспертиза показала, что оба водителя в момент ДТП были трезвыми.

В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все детали происшествия, пишет «Интерфакс».

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