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  • 22.02, 01:24

В Кировской области бешеные лисы нападают на детей и собак

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В Кировской области бешеные лисы нападают на детей и собак

В Кировской области бешеные лисы нападают на детей и собак

В Кирове введен карантин в связи с участившимися случаями нападений бешеных лис.

Из текста указа правительства Кировской области: «Ограничения установлены на территории памятника природы регионального значения „Заречный парк“ в связи с выявлением там случаев заболевания бешенством лисиц».

В региональной ветеринарной службе рассказали, что 9 февраля лисица напала на собаку, а позже была найдена мертвой. Другая лиса 12 февраля напала на ребенка и покусала, после чего попала под машину. Результаты экспертизы показали, что оба животных были больны бешенством.

В «Заречном парке» на два месяца введен карантин. Специалисты проедут отлов безнадзорных животных, также в области будет усилен контроль за вакцинацией животных.

С начала года в пяти районах Кировской области уже выявлено 10 случаев бешенства. В числе зараженных животных лисы, кошки и енотовидные собаки. С больными животными контактировали 15 человек, пишет РИА Новости.

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