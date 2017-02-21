В Кировской области бешеные лисы нападают на детей и собак

В Кирове введен карантин в связи с участившимися случаями нападений бешеных лис.
Из текста указа правительства Кировской области: «Ограничения установлены на территории памятника природы регионального значения „Заречный парк“ в связи с выявлением там случаев заболевания бешенством лисиц».
В региональной ветеринарной службе рассказали, что 9 февраля лисица напала на собаку, а позже была найдена мертвой. Другая лиса 12 февраля напала на ребенка и покусала, после чего попала под машину. Результаты экспертизы показали, что оба животных были больны бешенством.
В «Заречном парке» на два месяца введен карантин. Специалисты проедут отлов безнадзорных животных, также в области будет усилен контроль за вакцинацией животных.
С начала года в пяти районах Кировской области уже выявлено 10 случаев бешенства. В числе зараженных животных лисы, кошки и енотовидные собаки. С больными животными контактировали 15 человек, пишет РИА Новости.
В региональной ветеринарной службе рассказали, что 9 февраля лисица напала на собаку, а позже была найдена мертвой. Другая лиса 12 февраля напала на ребенка и покусала, после чего попала под машину. Результаты экспертизы показали, что оба животных были больны бешенством.
В «Заречном парке» на два месяца введен карантин. Специалисты проедут отлов безнадзорных животных, также в области будет усилен контроль за вакцинацией животных.
С начала года в пяти районах Кировской области уже выявлено 10 случаев бешенства. В числе зараженных животных лисы, кошки и енотовидные собаки. С больными животными контактировали 15 человек, пишет РИА Новости.
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