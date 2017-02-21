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  • 21.02, 22:22

НАСА расскажет о научной сенсации на экстренной пресс-конференции

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НАСА расскажет о научной сенсации на экстренной пресс-конференции

НАСА расскажет о научной сенсации на экстренной <nobr>пресс-конференции</nobr>

Аэрокосмическое агентство НАСА объявило об экстренной пресс-конференции 22 февраля.

Мероприятие будет посвящено неожиданному открытию за пределами Солнечной системы. Вероятно, речь пойдет об экзопланетах, вращающихся вокруг чужих звезд. Другие подробности не разглашаются.

Пресс-конференция состоится в 21:00 по московскому времени. Сообщается, что трансляция будет вестись на сайте агентства и на телеканале Nasa TV.

Объявление уже встревожило ученое сообщество и СМИ. Так, издание Buzz Feed в своем Twitter пишет, что «люди, которые в курсе, намекают, что это будет нечто важное».

Известно, что на конференции будут присутствовать астрономы со всего мира. Кроме того, любой желающий сможет задать свой вопрос, используя хэштэг #AskNasa.

Ранее NASA подтвердило обнаружение 1 284 экзопланет. По самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь, передает «Интерфакс».

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