НАСА расскажет о научной сенсации на экстренной пресс-конференции

Аэрокосмическое агентство НАСА объявило об экстренной
пресс-конференции 22 февраля.
Мероприятие будет посвящено неожиданному открытию за пределами Солнечной системы. Вероятно, речь пойдет об экзопланетах, вращающихся вокруг чужих звезд. Другие подробности не разглашаются.
Пресс-конференция состоится в 21:00 по московскому времени. Сообщается, что трансляция будет вестись на сайте агентства и на телеканале Nasa TV.
Объявление уже встревожило ученое сообщество и СМИ. Так, издание Buzz Feed в своем Twitter пишет, что «люди, которые в курсе, намекают, что это будет нечто важное».
Известно, что на конференции будут присутствовать астрономы со всего мира. Кроме того, любой желающий сможет задать свой вопрос, используя хэштэг #AskNasa.
Ранее NASA подтвердило обнаружение 1 284 экзопланет. По самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь, передает «Интерфакс».
Пресс-конференция состоится в 21:00 по московскому времени. Сообщается, что трансляция будет вестись на сайте агентства и на телеканале Nasa TV.
Объявление уже встревожило ученое сообщество и СМИ. Так, издание Buzz Feed в своем Twitter пишет, что «люди, которые в курсе, намекают, что это будет нечто важное».
Известно, что на конференции будут присутствовать астрономы со всего мира. Кроме того, любой желающий сможет задать свой вопрос, используя хэштэг #AskNasa.
Ранее NASA подтвердило обнаружение 1 284 экзопланет. По самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь, передает «Интерфакс».
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