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  • 21.02, 22:22
Пара занялась сексом на мотоцикле во время движения: видео. Парагвай, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пара занялась сексом на мотоцикле во время движения: видео

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Пара занялась сексом на мотоцикле во время движения: видео

Пара занялась сексом на мотоцикле во время движения: видео

Пара занялась сексом на мотоцикле во время движения: видео
  • Фото: Everyday Update /youtube.com

    • В третьем по величине городе Парагвая Энкарнасьоне полуобнаженная пара занялась сексом на мотоцикле прямо во время движения.

    Очевидцы сняли необычную и рискованную поездку на видео. На кадрах запечатлено, как мотоциклист с голым торсом занимается сексом с девушкой, лежащей на бензобаке его транспортного средства. При этом пара едет по оживленной трассе с приличной скоростью.

    Полиция ищет хулиганов. По некоторым данным, байкер был пьян. Ему грозит крупный штраф и, возможно, тюрьма, передает сайт Вести.Ru.

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