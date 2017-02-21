Пара занялась сексом на мотоцикле во время движения: видео

В третьем по величине городе Парагвая Энкарнасьоне полуобнаженная пара занялась сексом на мотоцикле прямо во время движения.
Очевидцы сняли необычную и рискованную поездку на видео. На кадрах запечатлено, как мотоциклист с голым торсом занимается сексом с девушкой, лежащей на бензобаке его транспортного средства. При этом пара едет по оживленной трассе с приличной скоростью.
Полиция ищет хулиганов. По некоторым данным, байкер был пьян. Ему грозит крупный штраф и, возможно, тюрьма, передает сайт Вести.Ru.
Полиция ищет хулиганов. По некоторым данным, байкер был пьян. Ему грозит крупный штраф и, возможно, тюрьма, передает сайт Вести.Ru.
Комментарии