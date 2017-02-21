Пермский программист создал терминатора на 3D-принтере

Пермский программист Александр Осипович создал на
3D-принтере модель терминатора Т800, которая умеет ориентироваться в пространстве и даже пытается разговаривать.
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У робота пока нет рук, а ноги не работают (нужны более мощные сервоприводы), однако он без проблем определяет свое положение в пространстве с помощью гироскопов. Кроме того, терминатор умеет отвечать на вопросы — информацию для этого он ищет в Интернете. Терминатор даже умеет обучаться, накапливая базу знаний в процессе диалога, сообщает сайт ProPerm.Ru.
Молодой человек начал создавать в 2009 году, когда учился в университете. Тогда это была лишь компьютерная программа, написанная на языке Visual Basic. С того момента вышло несколько ее версий.
В 2011 году технологии достигли достаточного уровня, чтобы можно было осуществлять задумку детства. Печатать пластикового робота Александр начал в 2013 году, когда приобрел 3D-принтер. Умельцу помогла компания Google, которая прислала ему подробный чертеж робота Т800 со всеми инструкциями по установке сервоприводов.
Сейчас в планах Александра подключить руки робота и заниматься расширением его базы знаний.
Молодой человек начал создавать в 2009 году, когда учился в университете. Тогда это была лишь компьютерная программа, написанная на языке Visual Basic. С того момента вышло несколько ее версий.
В 2011 году технологии достигли достаточного уровня, чтобы можно было осуществлять задумку детства. Печатать пластикового робота Александр начал в 2013 году, когда приобрел 3D-принтер. Умельцу помогла компания Google, которая прислала ему подробный чертеж робота Т800 со всеми инструкциями по установке сервоприводов.
Сейчас в планах Александра подключить руки робота и заниматься расширением его базы знаний.
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