В Петербурге родители отсудили детей у суррогатной матери

В Петербурге решилась судьба восьмимесячных близнецов — Паши и Пети, которые до сих пор не знают, кого считать мамой. Женщину, которая родила их на свет и кормит грудью. Или другую, которую к ним теперь не подпускают.

История очень не простая. Малышей вынашивала суррогатная мать, которая заключила договор с биологическими родителями и должна была отдать им первенцев. Вот только сделать этого не смогла, потому что, как сама уверяет, у нее внезапно проснулись родительские чувства.



Последнее слово оказалась за судом. Корреспондент НТВ Николай Булкин — о том, какой в итоге вынесли вердикт.



В коридорах суда они сторонятся друг друга: супруги Фроловы — Сергей и Марина, долгие годы ждавшие появления своих детей, и Наталья Суздалева, родившая по договору о суррогатном материнстве для них малышей.



Дети, так связавшие их, стали предметом тяжелого эмоционального спора — чьи близнецы? Сегодня суд решил: эти дети — биологических родителей. Подробнее — в материале НТВ.



