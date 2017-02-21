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  • 21.02, 20:51
В Петербурге родители отсудили детей у суррогатной матери. дети и подростки, Санкт-Петербург, суды, суррогатное материнство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге родители отсудили детей у суррогатной матери

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В Петербурге родители отсудили детей у суррогатной матери

В Петербурге родители отсудили детей у суррогатной матери

В Петербурге родители отсудили детей у суррогатной матери

    В Петербурге решилась судьба восьмимесячных близнецов — Паши и Пети, которые до сих пор не знают, кого считать мамой. Женщину, которая родила их на свет и кормит грудью. Или другую, которую к ним теперь не подпускают.

    История очень не простая. Малышей вынашивала суррогатная мать, которая заключила договор с биологическими родителями и должна была отдать им первенцев. Вот только сделать этого не смогла, потому что, как сама уверяет, у нее внезапно проснулись родительские чувства.

    Последнее слово оказалась за судом. Корреспондент НТВ Николай Булкин — о том, какой в итоге вынесли вердикт.

    В коридорах суда они сторонятся друг друга: супруги Фроловы — Сергей и Марина, долгие годы ждавшие появления своих детей, и Наталья Суздалева, родившая по договору о суррогатном материнстве для них малышей.

    Дети, так связавшие их, стали предметом тяжелого эмоционального спора — чьи близнецы? Сегодня суд решил: эти дети — биологических родителей. Подробнее — в материале НТВ.

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