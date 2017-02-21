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  • 21.02, 19:21
Во Владивостоке перевернулась фура с водкой: видео. алкоголь, Владивосток, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Во Владивостоке перевернулась фура с водкой: видео

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Во Владивостоке перевернулась фура с водкой: видео

Во Владивостоке перевернулась фура с водкой: видео

Во Владивостоке перевернулась фура с водкой: видео
  • Фото: Алексей Пермяков /youtube.com

    • Во Владивостоке перевернулся грузовик, груженный водкой. Очевидцы разместили в Сети видео с места происшествия.

    Инцидент произошел на улице Гризодубовой. По сообщениям очевидцев, водитель фуры не смог заехать на подъем и попытался сдать назад, но машина зацепилась за бардюр, накренилась и в результате завалилась на бок.

    В результате на асфальт вывалилась груда коробок, в которых оказались бутылки с водкой. Часть груза разбилась, уцелевшую водку собрали приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС.

    По информации издания Newsbox24, водитель и находившийся в грузовике грузчик не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.

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