Во Владивостоке перевернулась фура с водкой: видео

Во Владивостоке перевернулся грузовик, груженный водкой. Очевидцы разместили в Сети видео с места происшествия.
Инцидент произошел на улице Гризодубовой. По сообщениям очевидцев, водитель фуры не смог заехать на подъем и попытался сдать назад, но машина зацепилась за бардюр, накренилась и в результате завалилась на бок.
В результате на асфальт вывалилась груда коробок, в которых оказались бутылки с водкой. Часть груза разбилась, уцелевшую водку собрали приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС.
По информации издания Newsbox24, водитель и находившийся в грузовике грузчик не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.
В результате на асфальт вывалилась груда коробок, в которых оказались бутылки с водкой. Часть груза разбилась, уцелевшую водку собрали приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС.
По информации издания Newsbox24, водитель и находившийся в грузовике грузчик не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.
Комментарии