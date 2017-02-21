Морпехи ВМФ освободили от условных пиратов заводской буксир в Петербурге

На территории «Адмиралтейских верфей» прошла тренировка одного из самых боеспособных подразделений морской пехоты.

Группа «Антитеррор» эффективно освобождала от условных пиратов экипаж буксира «Владимир Бельцов». Сейчас такие формирования решают задачи на всех флотах России, но особую роль играют в дальних морях. Снижение активности пиратов в районе Африканского Рога эксперты нередко связывают именно с боеспособностью российских морпехов.



Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, в ходе учений судно освободили от злодеев даже несколько раз, отработав разные варианты и элементы захвата. Но в любом случае штурм занимал всего несколько минут. Морпехи с условным противником не церемонились.



Антитеррористическая группа, которая сегодня участвовала в учениях, весьма интересное подразделение. Подобные сейчас есть на всех флотах, несут вахту на кораблях обеспечения в дальней морской зоне. Противодействовать готовы любому противнику (хоть пиратам, хоть террористам, хоть штатным диверсантам), которые захватывают и военные корабли, и гражданские суда.



А обучаются такие формирования морпехов в единственном месте в стране — в специальном центре в районе Ржевки на окраине Петербурга. Курс длится около месяца. За это время помимо усиленной боевой подготовки военнослужащие изучают специфические предметы. Например, типы и конструктивные особенности гражданских судов. Наверное, поэтому даже на заводском буксире в боевой обстановке ориентировались морпехи молниеносно.



Алексей Филимонов, начальник учебного центра морской пехоты объединенного 907-го учебного центра ВМФ РФ: «Корабли ВМФ выполняют очень большой объем задач в просторах Мирового океана. Подготовку антитеррористических подразделений мы и осуществляем».



Для группы, которая сегодня непосредственно участвовала в учениях, курс спецподготовки уже заканчивается. Вскоре они продолжат службу вдали от Петербурга. Эти морпехи находятся не в подчинении Балтийского флота. Впереди у них многомесячные дежурства по охране кораблей в дальних морях и океанах.