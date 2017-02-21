Вологжанин сжег дом с людьми, чтобы уберечь его от бомжей

В Вологде арестовали местного жителя по подозрению в поджоге дома. В результате пожара погибли два человека и еще один пострадал.
По версии следствия, вечером 8 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом на улице Народной в Вологде, после чего скрылся. Как оказалось, в загоревшемся здании находились трое человек — двое мужчин и женщина. В результате мужчины погибли. Женщине удалось выжить, она была госпитализирована с телесными повреждениями, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
СУ СКР по региону: «По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний вологжанин. По ходатайству следствия ему судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Во время допроса задержанный пояснил следователям, что посчитал дом заброшенным и поджег его, чтобы в нем не поселились бездомные.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.
СУ СКР по региону: «По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний вологжанин. По ходатайству следствия ему судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Во время допроса задержанный пояснил следователям, что посчитал дом заброшенным и поджег его, чтобы в нем не поселились бездомные.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.
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