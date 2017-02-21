Прилепин опроверг слухи о призыве добровольцев из России в Донбасс

Писатель Захар Прилепин, получивший должность заместителя командира батальона в ДНР, заявил, что ополчение самопровозглашеннной республики достаточно укомплектовано и не нуждается в добровольцах из России.
Таким образом Прилепин опроверг слухи о том, что он организовывает новый призыв добровольцев из России в ряды ополченцев в Донбассе. По словам писателя, это «полная ерунда».
Захар Прилепин: «Армия ДНР и штаб полка все полны, очередь стоит огромная, никто не нуждается ни в каком притоке добровольцев из России»
Выступая на пресс-конференции в честь выхода новой книги «Взвод», Прилепин также прокомментрировал ситуацию с признанием Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Писатель отметил, что, по его мнению, «паспорта ДНР и ЛНР выдаются и признаются с одной целью: потом обменять их на российские паспорта на следующем этапе».
Новая книга Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» рассказывает об участии классиков русской литературы в военных действиях. Произведение состоит из 11 глав и содержит биографии литераторов, которые принимали участие в Кавказской, Финской, Русско-турецкой кампаниях. В книгу включены биографии Гавриила Державина, Дениса Давыдова, Петра Вяземского, Петра Чаадаева и других.
Ранее Захар Прилепин получил должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии самопровозглашенной ДНР. Погоны российскому писателю вручил лично глава непризнанной республики Александр Захарченко. Батальон Прилепина будет нести службу на линии фронта под населенным пунктом Коминтерново.
Захар Прилепин: «Армия ДНР и штаб полка все полны, очередь стоит огромная, никто не нуждается ни в каком притоке добровольцев из России»
Выступая на пресс-конференции в честь выхода новой книги «Взвод», Прилепин также прокомментрировал ситуацию с признанием Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Писатель отметил, что, по его мнению, «паспорта ДНР и ЛНР выдаются и признаются с одной целью: потом обменять их на российские паспорта на следующем этапе».
Новая книга Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» рассказывает об участии классиков русской литературы в военных действиях. Произведение состоит из 11 глав и содержит биографии литераторов, которые принимали участие в Кавказской, Финской, Русско-турецкой кампаниях. В книгу включены биографии Гавриила Державина, Дениса Давыдова, Петра Вяземского, Петра Чаадаева и других.
Ранее Захар Прилепин получил должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии самопровозглашенной ДНР. Погоны российскому писателю вручил лично глава непризнанной республики Александр Захарченко. Батальон Прилепина будет нести службу на линии фронта под населенным пунктом Коминтерново.
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