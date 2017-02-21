Киану Ривз готов сыграть в новой «Матрице»

Голливудский актер Киану Ривз заявил о своей готовности сыграть в четвертой части культовой фантастической франшизы «Матрица».
Как рассказал актер изданию Vulture, если бы у «Матрицы» вдруг появилось продолжение, он согласился бы поучаствовать в проекте. Правда, при условии, что к работе будут привлечены режиссеры оригинальной трилогии Лана Вачовски и Лилли Вачовски.
Киану Ривз: «Должны быть вовлечены Вачовски. Им нужно было бы написать сценарий и выступить в качестве режиссеров. И потом мы бы посмотрели на историю, но да, не знаю, это было бы странно, но почему бы нет?».
При этом Ривз отметил, что истории не умирают, так же как не умирают и их герои.
Фантастическая трилогия «Матрица» выходила на экраны с 1999 по 2003 год. Помимо Ривза, в ней снимались Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг.
Киану Ривз: «Должны быть вовлечены Вачовски. Им нужно было бы написать сценарий и выступить в качестве режиссеров. И потом мы бы посмотрели на историю, но да, не знаю, это было бы странно, но почему бы нет?».
При этом Ривз отметил, что истории не умирают, так же как не умирают и их герои.
Фантастическая трилогия «Матрица» выходила на экраны с 1999 по 2003 год. Помимо Ривза, в ней снимались Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг.
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