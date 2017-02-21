Музыканты «Группы ПМ» и участники проекта «Ты супер!» прокатились верхом

Участники шоу «Ты супер!» в перерывах между репетициями делятся впечатлениями от выступлений и планами на будущее. Как говорят многие дети, независимо от того, кто победит, каждый конкурсант уже получил от этого проекта подарок на всю жизнь.
Кто-то смог осуществить заветную мечту и выступить на одной сцене со своим кумиром, а кто-то за долгие годы впервые увидел родную маму.
Первые аплодисменты уже отгремели, но эмоции по-прежнему переполняют. Данил Хомяков своим выступлением поднял на ноги весь зал, а в подтанцовке еще вчера никому не известного подростка разом оказались не только все члены жюри, но и ведущий.
Данил Хомяков, участник проекта «Ты супер!»: «Прям Стас Пьеха начал танцевать, все повторяли на сцене за мной движения. Я вообще не расстроился. Я такой шанс получил, мне нечего расстраиваться».
Но для некоторых участников выход на сцену стал действительно переломным моментом. Сестры Чижковы не видели родную маму больше 6 лет.
Анна Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «С нами рядом наша мама. Нам этот проект подарил самый лучший, наверное, подарок в жизни. Я очень, очень рада. Я, конечно, не прошла, но зато у меня есть такой красивый диплом. Когда Зое 4 кнопки нажали, я заплакала. Я даже не плакала, когда мне не нажали!»
Но сегодня все слезы высохли. Ребята радостно загружаются в автобус. Их ждет очередной сюрприз. А у Ани Чижковой есть еще один повод для улыбки. Несмотря на то, что девушка выбыла, на проекте она остается, правда, уже в качестве сопровождающей младшей сестры.
Сегодня участники проекта смогут покататься верхом. Многие ребята живую лошадь-то и не видели никогда. Поддержать конкурсантов пришли участники популярной «Группы ПМ». В такой компании дети быстро забывают даже о самых больших своих страхах.
Анна Чижкова: «Первый раз кормлю, но вообще лошадей много раз видела. Боюсь, что руку откусит».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, галоп и бег рысцой ребята, конечно, не освоили, это слишком опасно, но на лошадях прокатились все.
Зоя Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «Офигенное ощущение — скакать, ехать. Классно»!
В восторге были не только конкурсанты.
Марат Чанышев, певец: «Никто не боялся. Лошади, по-моему, такие животные, которые только притягивают к себе. Конечно, это не полярный мишка».
После автографов и нескольких селфи на память и вовсе стираются все границы. Спеть хором — запросто! Пока только распевка, но в следующий раз конкурсанты и участники «Группы ПМ» договорились встретиться уже на большой сцене.
Ты супер!» смотрите в эфире в субботу в 20:00. За выступлениями конкурсантов и новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Данил Хомяков, участник проекта «Ты супер!»: «Прям Стас Пьеха начал танцевать, все повторяли на сцене за мной движения. Я вообще не расстроился. Я такой шанс получил, мне нечего расстраиваться».
Но для некоторых участников выход на сцену стал действительно переломным моментом. Сестры Чижковы не видели родную маму больше 6 лет.
Анна Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «С нами рядом наша мама. Нам этот проект подарил самый лучший, наверное, подарок в жизни. Я очень, очень рада. Я, конечно, не прошла, но зато у меня есть такой красивый диплом. Когда Зое 4 кнопки нажали, я заплакала. Я даже не плакала, когда мне не нажали!»
Но сегодня все слезы высохли. Ребята радостно загружаются в автобус. Их ждет очередной сюрприз. А у Ани Чижковой есть еще один повод для улыбки. Несмотря на то, что девушка выбыла, на проекте она остается, правда, уже в качестве сопровождающей младшей сестры.
Сегодня участники проекта смогут покататься верхом. Многие ребята живую лошадь-то и не видели никогда. Поддержать конкурсантов пришли участники популярной «Группы ПМ». В такой компании дети быстро забывают даже о самых больших своих страхах.
Анна Чижкова: «Первый раз кормлю, но вообще лошадей много раз видела. Боюсь, что руку откусит».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, галоп и бег рысцой ребята, конечно, не освоили, это слишком опасно, но на лошадях прокатились все.
Зоя Чижкова, участница проекта «Ты супер!»: «Офигенное ощущение — скакать, ехать. Классно»!
В восторге были не только конкурсанты.
Марат Чанышев, певец: «Никто не боялся. Лошади, по-моему, такие животные, которые только притягивают к себе. Конечно, это не полярный мишка».
После автографов и нескольких селфи на память и вовсе стираются все границы. Спеть хором — запросто! Пока только распевка, но в следующий раз конкурсанты и участники «Группы ПМ» договорились встретиться уже на большой сцене.
Ты супер!» смотрите в эфире в субботу в 20:00. За выступлениями конкурсантов и новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Комментарии