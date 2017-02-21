Украина призвала ЕС усилить санкции против России из-за паспортов ДНР и ЛНР

Президент Украины Пётр Порошенко призвал Европейский Союз наказать Россию за признание паспортов ДНР и ЛНР.
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил, что Пётр Порошенко призвал ЕС усилить антироссийские меры. Сообщение об этом появилось в Twitter.
Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины: «Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик».
Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Накануне в Кремле подчеркивали, что указ не идет в разрез с международным правом, так как решение принято по гуманитарным соображениям.
Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины: «Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик».
Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Накануне в Кремле подчеркивали, что указ не идет в разрез с международным правом, так как решение принято по гуманитарным соображениям.
Комментарии