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  • 21.02, 16:18

Украина призвала ЕС усилить санкции против России из-за паспортов ДНР и ЛНР

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  • Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Украина призвала ЕС усилить санкции против России <nobr>из-за</nobr> паспортов ДНР и ЛНР

Украина призвала ЕС усилить санкции против России из-за паспортов ДНР и ЛНР

Украина призвала ЕС усилить санкции против России <nobr>из-за</nobr> паспортов ДНР и ЛНР
  • Фото: Сергей Коньков / ТАСС

    • Президент Украины Пётр Порошенко призвал Европейский Союз наказать Россию за признание паспортов ДНР и ЛНР.

    Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил, что Пётр Порошенко призвал ЕС усилить антироссийские меры. Сообщение об этом появилось в Twitter.

    Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины: «Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик».

    Такое мнение Порошенко озвучил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. Украинский лидер назвал признание документов ДНР и ЛНР в России тревожным сообщением, которое противоречит Минским соглашениям.

    Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Накануне в Кремле подчеркивали, что указ не идет в разрез с международным правом, так как решение принято по гуманитарным соображениям.

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