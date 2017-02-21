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  • 21.02, 16:18

Курский водитель решил отомстить полиции и избил себя ножкой стула

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Курский водитель решил отомстить полиции и избил себя ножкой стула

Курский водитель решил отомстить полиции и избил себя ножкой стула

Следственные органы разобрались в обстоятельствах, при которых 21-летний житель Тимского района Курской области получил травмы в отделе полиции. Оказалось, что молодой человек сам избил себя ножкой стула, чтобы отомстить правоохранителям.

Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, январской ночью в поселке Тим инспекторы остановили машину, которой управлял юноша без документов. Для разбирательств его доставили в отдел полиции. Это молодому автомобилисту не понравилось, он затаил на правоохранителей обиду и решил отомстить.

Из сообщения Следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области: «Подозреваемый, испытывая личную неприязнь к сотрудникам полиции и желая отомстить им путем заведомо ложного доноса о совершенном преступлении, умышленно и самостоятельно несколько раз ударился лицом о ножку стула, причинив себе телесные повреждения в виде кровоподтека под правым глазом и ссадину на щеке».

Через два дня после описанных событий мужчина с синяками написал заявление о том, что его избили сотрудники полиции, и потребовал привлечь их к уголовной ответственности. Молодой человек не знал, что в момент, когда он бился о ножку стула, его снимала камера.

Запись подтвердила, что выдвинутое обвинение — ложное. Теперь его автор может понести наказание. Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения», по которой можно получить до 6 лет лишения свободы.

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