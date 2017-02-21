Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.02, 16:18

Шойгу: российские военные прервали цепь цветных революций на Ближнем Востоке

1 комментарий

Шойгу: российские военные прервали цепь цветных революций на Ближнем Востоке

Шойгу: российские военные прервали цепь цветных революций на Ближнем Востоке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу завил, что география цветных революций, скорее всего, будет расширяться, так как они позволяют «сокрушать региональные державы» при минимальных затратах и вооружении.

Такое заявление министр сделал на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО, передает «Интерфакс».

При этом Шойгу назвал цветные революции злом и объяснил их использование как геополитического инструмента их эффективностью при решении политических задач.

Сергей Шойгу: «„Их проведение позволяет при минимальных затратах ресурсов и ограниченном использовании собственных вооружений и вооруженных сил сокрушать региональные державы, достигая политических и экономических целей“.

Министр подчеркнул, что цветные революции ведут к негативным военным, политическим и экономическим последствиям в различных регионах мира». По мнению Шойгу, они «вызывали серьезные изменения в мировой политике, в расстановке сил в мире и регионах». Среди регионов, на которых был апробирован сценарий цветных революций глава ведомства упомянул Югославию, Грузию, Ирак, Ливию, Украину и Сирию.

При этом Шойгу не оставил без внимания и действия России в Сирии, отметив, что участие наших ВКС в военных действиях позволило прервать цепь цветных революций на Ближнем Востоке и в Африке.

Сергей Шойгу: «Применение нашей группировки в Сирийской Арабской Республике позволило решить геополитическую задачу — прервать цепь цветных революций, тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке».

Тем не менее, по мнению министра, полностью предотвратить распространение «этого зла» можно только при тесном сотрудничестве мирового сообщества.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru