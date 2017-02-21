Именем Виталия Чуркина могут назвать одну из улиц в Москве

В Мосгордуме поддержали идею депутата Госдумы Ивана Сухарева назвать одну из улиц столицы в честь Виталия Чуркина.
Именем постпреда при ООН Виталия Чуркина, который скончался накануне в Нью-Йорке, могут назвать одну из улиц в столице России. С просьбой рассмотреть такую возможность в московскую мэрию сегодня обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.
Иван Сухарев, депутат: «Вклад Чуркина как дипломата огромен. И, конечно, на последнем посту он очень достойно отвечал на нападки в адрес нашей страны. Весь мир, вся страна следила за тем, что происходит. Этот человек — один из самых достойных сегодня в дипломатии. И Мосгордума, и правительство, я думаю, и все граждане наверняка эту идею поддержат».
В Мосгордуме идею поддержали, сообщает РИА Новости.
Иван Сухарев, депутат: «Вклад Чуркина как дипломата огромен. И, конечно, на последнем посту он очень достойно отвечал на нападки в адрес нашей страны. Весь мир, вся страна следила за тем, что происходит. Этот человек — один из самых достойных сегодня в дипломатии. И Мосгордума, и правительство, я думаю, и все граждане наверняка эту идею поддержат».
В Мосгордуме идею поддержали, сообщает РИА Новости.
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