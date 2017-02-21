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  • 21.02, 16:19

Именем Виталия Чуркина могут назвать одну из улиц в Москве

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Именем Виталия Чуркина могут назвать одну из улиц в Москве

Именем Виталия Чуркина могут назвать одну из улиц в Москве

В Мосгордуме поддержали идею депутата Госдумы Ивана Сухарева назвать одну из улиц столицы в честь Виталия Чуркина.

Именем постпреда при ООН Виталия Чуркина, который скончался накануне в Нью-Йорке, могут назвать одну из улиц в столице России. С просьбой рассмотреть такую возможность в московскую мэрию сегодня обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.

Иван Сухарев, депутат: «Вклад Чуркина как дипломата огромен. И, конечно, на последнем посту он очень достойно отвечал на нападки в адрес нашей страны. Весь мир, вся страна следила за тем, что происходит. Этот человек — один из самых достойных сегодня в дипломатии. И Мосгордума, и правительство, я думаю, и все граждане наверняка эту идею поддержат».

В Мосгордуме идею поддержали, сообщает РИА Новости.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, по предварительным данным, в результате сердечного удара. Сегодня, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.

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