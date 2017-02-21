Древний рыцарский замок в Калининграде признали опасным и закрыли

Новые стражи появились в средневековой крепости в Калининграде. Прокуроры теперь внимательно следят, чтобы посторонние не могли попасть на территорию рыцарского замка Прейсиш-Эйлау .

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В старинный замок тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау пристав заходит не спеша и с большим трепетом. И дело тут не только в величии постройки 1325 года — да, 700 летняя крепость во время войн и сражений спасла в своих стенах тысячи жизней, — но сейчас не меньше жизней она может и отнять. Средневековый гигант, признанный объектом культурного наследия регионального значения, может обрушиться в любой момент.



Александр Рубинфайн, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства: «В здании произошел пожар, на сегодняшний день все перекрытия находятся в плохом состоянии, требуют ремонта, соответственно, есть вероятность обрушения как крыши, так и самих перекрытий. Любой желающий, житель данного города, может сюда попасть, попадают они сюда часто, включая детей».



Стены замка устояли в период рыцарских сражений, они видели Наполеона и не дрогнули во время Второй мировой войны. Потом уже местные жители хранили здесь зерно и овощи, в просторных аппартаментах даже жили те, чьи дома не устояли под бомбежками. Но время и отсутствие ухода все же подточили крепкие стены.



Ни разу за все время, пока сменялись правители и эпохи, стены с уникальной кладкой не ремонтировались, говорит местный краевед Александр Панченко. А два года назад в рыцарском замке и вовсе случился пожар. Огонь серьезно повредил крышу и перекрытия. Однако весь ужас в том, что поток местных жителей и туристов несмотря на то, что здание находится в аварийном состоянии, не иссякает и сегодня. Подробнее — в видеоматериале НТВ.