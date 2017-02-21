Кубанский сектант-педофил насиловал школьниц с согласия матерей

Невероятный трюк сегодня попытался проделать в суде лидер псевдорелигиозной организации Александр Куренков. Убедить коллегию в собственной невиновности он пытался с помощью экстрасенсорных способностей. Подсудимый уверяет, что обладает подобным даром, может творить чудеса и даже исцелять людей. Куренкова судят за то, что он заманил мать с детьми в свой загородный дом и долгие годы издевался над ними.
Александр Куренков — создатель извращенной идеологии, руководитель общины с жуткими внутренними правилами. Во время следствия он вел себя эксцентрично. Создатель псевдорелигиозной организации «Почитатели Калагии» (или «Черный Лотос») на первом заседании в суде появился на носилках. Накануне процесса он заявил, что чувствует себя неважно, якобы у него отказали ноги. Однако никаких медицинских справок, подтверждающих болезнь, мужчина не предоставил.
Человек, называющий себя целителем, рассчитывал, что неведомый недуг избавит его от необходимости присутствовать на слушаниях. Но судья сказал Куренкову, что явка обязательна, а на вопросы он может отвечать и лежа. Свидетели и потерпевшие болезненно отреагировали на такое поведение обвиняемого в тяжких преступлениях. Сыщики нашли доказательства того, что Куренков держал в плену своих последователей, заставлял выполнять эротические ритуалы и изнасиловал школьницу.
Началась эта невероятная история с известий о первой жертве. Счеты с жизнью свела 14-летняя девочка. Из материалов дела следует, что Куренков насиловал ее в 7-летнем возрасте, причем делал это с согласия матери. Удивительно, но только спустя годы женщина решилась заявить на лжецелителя. И показания самой пострадавшей школьницы легли в основу обвинений. Слова ребенка шокируют. Сразу после разговора с девочкой Куренкова задержали.
Такой эпизод в деле пока один, но сегодня на процесс пришел человек, чьи показания, заставили сыщиков несколько недель назад продолжить следствие. Борис Рыжов утверждает, что и его дочь также насиловал так называемый гуру, после чего девочка попала в психиатрическую клинику и покончила с собой. Ее рассказ лег в историю болезни, а документы теперь внесены в дело.
Борис Рыжов, свидетель: «Куренков совершил над ней насильственные действия с согласия матери, причем в одном из их ритуальных походов. После этого у дочери начала развиваться шизофрения, она начала вести соответствующий образ жизни и в итоге погибла».
В «Черном Лотосе» состояла и жена Рыжова. Именно она привела ребенка к старцу тайком от мужа. У девочки были проблемы с желудком. Куренков проповедовал медитацию и голодание, заявлял, что общается с космосом, и обещал помочь. Во время занятий так называемый гуру убеждал людей в своей исключительности, называл себя посланником небес. Требовал от адептов исполнения всех прихотей и, конечно, денег.
При обыске в общине нашли детскую порнографию и псевдорелигиозную литературу. В итоге лжецелитель оказался под стражей и теперь не может навредить доверчивым людям. Правоохранители делают все возможное, чтобы найти его последователей. Что касается Александра Куренкова, то ему грозит длительное тюремное заключение.
Человек, называющий себя целителем, рассчитывал, что неведомый недуг избавит его от необходимости присутствовать на слушаниях. Но судья сказал Куренкову, что явка обязательна, а на вопросы он может отвечать и лежа. Свидетели и потерпевшие болезненно отреагировали на такое поведение обвиняемого в тяжких преступлениях. Сыщики нашли доказательства того, что Куренков держал в плену своих последователей, заставлял выполнять эротические ритуалы и изнасиловал школьницу.
Началась эта невероятная история с известий о первой жертве. Счеты с жизнью свела 14-летняя девочка. Из материалов дела следует, что Куренков насиловал ее в 7-летнем возрасте, причем делал это с согласия матери. Удивительно, но только спустя годы женщина решилась заявить на лжецелителя. И показания самой пострадавшей школьницы легли в основу обвинений. Слова ребенка шокируют. Сразу после разговора с девочкой Куренкова задержали.
Такой эпизод в деле пока один, но сегодня на процесс пришел человек, чьи показания, заставили сыщиков несколько недель назад продолжить следствие. Борис Рыжов утверждает, что и его дочь также насиловал так называемый гуру, после чего девочка попала в психиатрическую клинику и покончила с собой. Ее рассказ лег в историю болезни, а документы теперь внесены в дело.
Борис Рыжов, свидетель: «Куренков совершил над ней насильственные действия с согласия матери, причем в одном из их ритуальных походов. После этого у дочери начала развиваться шизофрения, она начала вести соответствующий образ жизни и в итоге погибла».
В «Черном Лотосе» состояла и жена Рыжова. Именно она привела ребенка к старцу тайком от мужа. У девочки были проблемы с желудком. Куренков проповедовал медитацию и голодание, заявлял, что общается с космосом, и обещал помочь. Во время занятий так называемый гуру убеждал людей в своей исключительности, называл себя посланником небес. Требовал от адептов исполнения всех прихотей и, конечно, денег.
При обыске в общине нашли детскую порнографию и псевдорелигиозную литературу. В итоге лжецелитель оказался под стражей и теперь не может навредить доверчивым людям. Правоохранители делают все возможное, чтобы найти его последователей. Что касается Александра Куренкова, то ему грозит длительное тюремное заключение.
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