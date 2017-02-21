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  • 21.02, 08:43
В Москве представили обновленный единый реестр почвенных ресурсов. Москва, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве представили обновленный единый реестр почвенных ресурсов

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В Москве представили обновленный единый реестр почвенных ресурсов

В Москве представили обновленный единый реестр почвенных ресурсов

    В России сегодня появилась карта, которая станет незаменимым помощником для садоводов и агрономов. В столичном Почвенном институте имени Докучаева представили обновленный перечень почвенных ресурсов страны. Этот список поможет понять, в какой области самые урожайные поля, а где придется в прямом смысле немало попахать, прежде чем что-либо взойдет.

    Представленный перечень пришел на смену другой классификации, которая была принята еще во времена СССР и действовала 40 лет. После создания нового реестра было принято решение периодически его обновлять. По словам директора Почвенного института имени Докучаева, чьи специалисты составляли документ, в этой сфере проблем накопилось целое непаханое поле.

    Андрей Иванов, академик РАН, директор Почвенного института имени Докучаева: «Россия — единственная страна в мире, которая занимается аграрным преобразованием, изменениями в сфере оборота земель, не имеет собственной земельной службы. Прежняя была просто разрушена. Она была громоздкая, неуправляемая, но она вписывалась очень четко в систему. За годы реформ ничего подобного создано не было».

    Новый единый государственный реестр почвенных ресурсов был принят сейчас неслучайно. Он приурочен к Году экологии.

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