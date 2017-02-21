Советником Трампа по нацбезопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер

Трамп объявил, кто займет вакантную должность советника по нацбезопасности при президенте США.
Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера своим помощником по национальной безопасности.
Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
Трамп уже выступил перед журналистами в своем частном клубе Mar-a-Lago, расположенном недалеко от города Уэст-Палм-Бич, и объяснил свое решение.
Дональд Трамп, президент США: «Все выходные мы усердно работали, чтобы определиться с кандидатурой на пост советника по национальной безопасности. Макмастер является человеком огромного таланта и огромного опыта. Его очень уважают военные, и для нас большая честь иметь его в команде».
Трамп также сообщил, что Кит Кэллог, который после отставки Флинна исполнял обязанности советника по национальной безопасности, будет отвечать за персонал в совете Белого дома по нацбезопасности.
Герберт Макмастер — кадровый офицер армии США, участвовал в войне в Персидском заливе, принимал участие в операциях «Буря в пустыне» в Ираке и «Несокрушимая Свобода». Занимал должность главы Центра интеграционных возможностей сухопутных войск США.
ушел в отставку. Причиной стала неполная информация, данная Флинном вице-президенту США и прочим высокопоставленным официальным лицам, по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн принес извинения и утверждает, что он «не превышал границ» своих полномочий в телефонном разговоре с Кисляком.
Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
Just named General H. R. McMaster National Security Advisor.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2017 г.
Трамп уже выступил перед журналистами в своем частном клубе Mar-a-Lago, расположенном недалеко от города Уэст-Палм-Бич, и объяснил свое решение.
Дональд Трамп, президент США: «Все выходные мы усердно работали, чтобы определиться с кандидатурой на пост советника по национальной безопасности. Макмастер является человеком огромного таланта и огромного опыта. Его очень уважают военные, и для нас большая честь иметь его в команде».
Трамп также сообщил, что Кит Кэллог, который после отставки Флинна исполнял обязанности советника по национальной безопасности, будет отвечать за персонал в совете Белого дома по нацбезопасности.
Герберт Макмастер — кадровый офицер армии США, участвовал в войне в Персидском заливе, принимал участие в операциях «Буря в пустыне» в Ираке и «Несокрушимая Свобода». Занимал должность главы Центра интеграционных возможностей сухопутных войск США.
ушел в отставку. Причиной стала неполная информация, данная Флинном вице-президенту США и прочим высокопоставленным официальным лицам, по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн принес извинения и утверждает, что он «не превышал границ» своих полномочий в телефонном разговоре с Кисляком.
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