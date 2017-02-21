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  • 21.02, 01:09

Советником Трампа по нацбезопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер

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Советником Трампа по нацбезопасности назначен <nobr>генерал-лейтенант</nobr> Герберт Макмастер

Советником Трампа по нацбезопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер

Советником Трампа по нацбезопасности назначен <nobr>генерал-лейтенант</nobr> Герберт Макмастер
  • Фото Associated Press © 2017, Susan Walsh

    • Трамп объявил, кто займет вакантную должность советника по нацбезопасности при президенте США.

    Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера своим помощником по национальной безопасности.

    Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.




    Трамп уже выступил перед журналистами в своем частном клубе Mar-a-Lago, расположенном недалеко от города Уэст-Палм-Бич, и объяснил свое решение.

    Дональд Трамп, президент США: «Все выходные мы усердно работали, чтобы определиться с кандидатурой на пост советника по национальной безопасности. Макмастер является человеком огромного таланта и огромного опыта. Его очень уважают военные, и для нас большая честь иметь его в команде».

    Трамп также сообщил, что Кит Кэллог, который после отставки Флинна исполнял обязанности советника по национальной безопасности, будет отвечать за персонал в совете Белого дома по нацбезопасности.

    Герберт Макмастер — кадровый офицер армии США, участвовал в войне в Персидском заливе, принимал участие в операциях «Буря в пустыне» в Ираке и «Несокрушимая Свобода». Занимал должность главы Центра интеграционных возможностей сухопутных войск США.

    Напомним, должность советника президента США по национальной безопасности стала вакантной на прошлой неделе после того, как Майкл Флинн ушел в отставку. Причиной стала неполная информация, данная Флинном вице-президенту США и прочим высокопоставленным официальным лицам, по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн принес извинения и утверждает, что он «не превышал границ» своих полномочий в телефонном разговоре с Кисляком.

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