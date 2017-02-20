Росприроднадзор аннулировал лицензию у полигона «Красный Бор»

Документ, разрешающий предприятию обезвреживать отходы, признан недействительным по решению суда.
С иском обратились представители Росприроднадзора. Как заявили в ведомстве, на предприятии отсутствуют основания и технические возможности для подобной деятельности.
Инспекторы неоднократно выявляли нарушения регламента, более того фиксировали отсутствие установок термического обезвреживания отходов. Однако это еще не означает, что деятельность полигона в Ленинградской области будет полностью парализована.
В департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу пояснили, что полигон может проводить лишь работы по ликвидации экологических нарушений. А сама лицензия представляет собой документ на право ведения предпринимательской деятельности.
Также в Росприроднадзоре отметили: в случае, если представители предприятия разработают проект обработки отходов, им придется обращаться в ведомство для получения новой лицензии. Ранее судом было вынесено решение о бессрочном запрете приема новых отходов на полигон.
Как пишет «Фонтанка», аннулирование лицензии фактически означает запрет деятельности предприятия. В 2017 году петербургский комитет по природопользованию планировал согласовать проект очистных сооружений для обезвреживания отходов. Это может осложнить рекультивацию полигона, считают чиновники.
Инспекторы неоднократно выявляли нарушения регламента, более того фиксировали отсутствие установок термического обезвреживания отходов. Однако это еще не означает, что деятельность полигона в Ленинградской области будет полностью парализована.
В департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу пояснили, что полигон может проводить лишь работы по ликвидации экологических нарушений. А сама лицензия представляет собой документ на право ведения предпринимательской деятельности.
Также в Росприроднадзоре отметили: в случае, если представители предприятия разработают проект обработки отходов, им придется обращаться в ведомство для получения новой лицензии. Ранее судом было вынесено решение о бессрочном запрете приема новых отходов на полигон.
Как пишет «Фонтанка», аннулирование лицензии фактически означает запрет деятельности предприятия. В 2017 году петербургский комитет по природопользованию планировал согласовать проект очистных сооружений для обезвреживания отходов. Это может осложнить рекультивацию полигона, считают чиновники.
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