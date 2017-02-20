Великобритания решила защитить королеву и английских девочек от русских хакеров

В Лондоне с размахом и в присутствии королевы открыли Центр кибербезопасности. Освоить бюджет британским спецслужбам помогли российские хакеры — они, судя по материалам центра, способны взламывать компьютеры чуть ли не силой мысли и считаются угрозой номер один.

Филиал Правительственного центра связи, то есть спецслужбы ее величества, открывали безо всякой секретности, и в присутствии ее самой. Она и принц Филипп, родившиеся девяносто и девяносто пять лет назад соответственно, выглядят уверенней, когда открывают выставки декоративных цветов. Поэтому им, как и всей британской публике, было немедленно предложено простое объяснение. Около двух миллиардов в год на содержание богатого родственника МИ5 и МИ6 будет изыматься из бюджета страны для борьбы с русскими хакерами.



Кайран Мартин, руководитель Национального центра кибербезопасности: «Я думаю, серьезно изменилось и отношение России к кибератакам, и готовность их проводить. Очевидно, мы должны быть готовы к обороне».



Русские хакеры, оказывается, покушаются на самое святое: королеву и английских девочек. Они, предупреждает телеканал Sky, могут залезть в голову, если она есть, королевской кофеварке в Букингемском дворце. С какой целью, не уточняется: возможно, чтобы заставить ее вместо кофе варить борщ. Также русские хакеры, предупреждает BBC, могут напасть на английских девочек, заставив говорящую куклу Кейлу басить с сильным славянским акцентом: «Девочка, открой мне дверь!». Почему русские хакеры будут отнимать хлеб у английских домушников — не уточняется.



Новый центр кибербезопасности призывает девочек-подростков участвовать в конкурсах по взлому кодов. Параллельно государство готово вложить 20 миллионов фунтов в проведение уроков по кибербезопасности в школе. Что в этом сложном даже для королевы деле можно объяснить детям, кроме того, что пароль на компьютере надо менять регулярно, как руки мыть?



Вторая причина отъема спецслужбами денег у населения, то есть из госбюджета: нужно защитить от взлома поликлиники и больницы. Служба здравоохранения в Британии находится в кризисе, и виной тому не потерянные в базе карточки. Не хватает медперсонала, уже год митингуют молодые врачи: зарплаты маленькие. И рук у больниц не хватает, и карман, в который можно засунуть эти руки, хронически пуст. Борис Джонсон обещал, что медицина будет получать 350 миллионов фунтов в неделю после Brexit — это был сильный аргумент для вывода страны из Евросоюза. Теперь на нужды медицины возводится небоскреб на Виктории. А очереди на срочные операции так и тянутся по нескольку месяцев.



Зато новое здание центра кибербезопасности — в центре, у всех на виду. Рядом рестораны, бутики, хороший кинотеатр. Вероятно, скоро, для закрепления информации из телевизора, в нем будут показывать фильм о том, как Джеймс Бонд из этого самого здания борется с русскими хакерами. Защищает от них английских старушек, у которых украли анализы и королевскую кофеварку. Джеймс Бонд, как и пятьдесят лет назад, будет на деньги государства, предоставляющего ему «Роллс-ройс», бороться с русскими. Злодеи те же, только теперь линия обороны — онлайн.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.