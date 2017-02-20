Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 22:06
Ректор РАНХиГС: Россия удивила мир своей антикризисной программой. Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ректор РАНХиГС: Россия удивила мир своей антикризисной программой

комментировать

Ректор РАНХиГС: Россия удивила мир своей антикризисной программой

Ректор РАНХиГС: Россия удивила мир своей антикризисной программой

    Нынешний этап развития российской и глобальной экономики стал «серьезным профессиональным вызовом» для специалистов: впервые мир понял, что остановка спада не означает автоматическое начало роста.

    Такую мысль на встрече с Владимиром Путиным выразил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау. Встреча прошла сегодня в Кремле.

    Владимир Путин: «Вы еще и член Совета при президенте по экономическому развитию, по развитию экономики и работаете в рамках ЦСР — Центра стратегических разработок. Сейчас там готовится целый набор программ, я с ними тоже недавно ознакомился, нахожу их интересными и перспективными. Хотя, конечно, все это нужно дорабатывать».

    Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ: «На самом деле экономика — это на 80 процентов психология. Если есть основа для доверия… Конечно, проблема санкций, ограничены инвестиции, но инвестиции все равно идут, все равно российский рубль и российский фондовый рынок в последнем году демонстрируют очень позитивные тренды. Переход от пессимизма к оптимизму — это очень важно, хотя, конечно, очень хрупко. Инвесторы — это такие „стадные“ люди, поэтому они смотрят и бегут один за другим. Но, в общем, в моем понимании сейчас ситуация благоприятная».

    По словам ректора, многие в мире были удивлены эффектом антикризисной программы, которая реализуется в России: правительству удалось минимизировать экономический спад и не допустить роста безработицы. И сейчас важнейшим вопросом остается поиск механизма, который позволил бы обеспечить рост экономики страны. Конкретные шаги по переходу России к новой экономической модели Центр стратегических разработок обещает представить к лету этого года.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru