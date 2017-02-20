Ректор РАНХиГС: Россия удивила мир своей антикризисной программой

Нынешний этап развития российской и глобальной экономики стал «серьезным профессиональным вызовом» для специалистов: впервые мир понял, что остановка спада не означает автоматическое начало роста.

Такую мысль на встрече с Владимиром Путиным выразил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау. Встреча прошла сегодня в Кремле.



Владимир Путин: «Вы еще и член Совета при президенте по экономическому развитию, по развитию экономики и работаете в рамках ЦСР — Центра стратегических разработок. Сейчас там готовится целый набор программ, я с ними тоже недавно ознакомился, нахожу их интересными и перспективными. Хотя, конечно, все это нужно дорабатывать».



Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ: «На самом деле экономика — это на 80 процентов психология. Если есть основа для доверия… Конечно, проблема санкций, ограничены инвестиции, но инвестиции все равно идут, все равно российский рубль и российский фондовый рынок в последнем году демонстрируют очень позитивные тренды. Переход от пессимизма к оптимизму — это очень важно, хотя, конечно, очень хрупко. Инвесторы — это такие „стадные“ люди, поэтому они смотрят и бегут один за другим. Но, в общем, в моем понимании сейчас ситуация благоприятная».



По словам ректора, многие в мире были удивлены эффектом антикризисной программы, которая реализуется в России: правительству удалось минимизировать экономический спад и не допустить роста безработицы. И сейчас важнейшим вопросом остается поиск механизма, который позволил бы обеспечить рост экономики страны. Конкретные шаги по переходу России к новой экономической модели Центр стратегических разработок обещает представить к лету этого года.

