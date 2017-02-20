Корреспондент НТВ проследила путь крови на станции переливания в Петербурге

В Северной столице отмечает юбилей Городская станция переливания крови.

Городской станции переливания крови исполнилось 65 лет. В здание на Московский проспект, 104 одно из старейших подобных медучреждений страны переехало более десяти лет назад. До этого с 1952 года станция располагалась в подвале Александро-Невской лавры.



Сегодня петербургские специалисты за год принимают 49 тысяч доноров в год. В 2016-м заготовили 50 тонн крови, и эти показатели только увеличиваются. Поэтому на сегодня одна из главных задач для руководства станции — переезд. Его обсуждают с городскими и федеральными властями.



Ярослав Бурмистров относится к так называемым кадровым донорам. На станцию переливания приходит регулярно. Три года назад, когда часто болел, друг предложил идею чаще сдавать кровь, чтобы стать здоровее.



Ярослав к каждому походу на станцию готовится заранее. Он не ест мясо, но если кому-то нужны тромбоциты, специально налегает на белок (он необходим для хороших показателей). Таких кадровых доноров особенно ценят в Службе крови.



Елена Качурина, заведующая отделом комплектования донорских кадров Городской станции переливания крови: «Через несколько донаций это уже просто святые люди. Они даже после новогодних праздников приходили с изумительными показателями и с соблюдением всех необходимых запретов, то есть с соблюдением диеты».



Из донорского зала кровь попадает в буквальном смысле в центрифуги. Здесь ее разделяют на сыворотку и плазму в зависимости от исследований. Затем отправляют в лабораторию. Тут отвечают за ее безопасность. Даже если донор пришел не впервые, его кровь проходит несколько барьеров, чтобы исключить вероятность осложнений у нуждающегося пациента.



Новейшие аппараты позволяют одномоментно проверить кровь на четыре инфекции. Если находят опасный вирус, ее утилизируют. Для удобства работники лаборатории присваивают машинам свои имена. Это добавляет не только удобства, но порой и драматизма.



Пройдя долгий путь по станции переливания, кровь оказывается в отделе экспедиции. Но на этом ее путешествие не заканчивается. Например, одна из партий жизненно важных компонентов отправляется в больницу Святителя Луки.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова увидела путь донорской крови.