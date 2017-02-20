СМИ: для Путина подготовили психологический портрет Трампа

Для Владимира Путина подготовили психологическое досье на его американского коллегу Дональда Трампа.
По данным телеканала NBC News, в предварительных выводах этого досье Трамп характеризуется как рисковый и в то же время наивный человек.
Подготовкой документа занимались бывшие дипломаты, а также некоторые сотрудники кремлевской администрации, сообщил телеканалу бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Фёдоров, который знает Трампа с 2000 года.
Андрей Фёдоров: «В Кремле идет очень серьезная подготовка, в том числе есть семистраничный документ, описывающий психологический портрет Трампа, основанный главным образом на событиях последних трех месяцев и последних недель».
По словам Фёдрова, досье постоянно дополняется. Кроме того, многие в Кремле полагают, что Трамп относится к своему президентству как к бизнесу.
NBC News отмечает, что «попытка проникнуть в ум президента США нацелена на то, чтобы помочь Путину во время его первой встречи с американским лидером». Дата еще не назначена, однако, как сообщила недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко, договоренность о встрече уже есть.
Подготовкой документа занимались бывшие дипломаты, а также некоторые сотрудники кремлевской администрации, сообщил телеканалу бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Фёдоров, который знает Трампа с 2000 года.
Андрей Фёдоров: «В Кремле идет очень серьезная подготовка, в том числе есть семистраничный документ, описывающий психологический портрет Трампа, основанный главным образом на событиях последних трех месяцев и последних недель».
По словам Фёдрова, досье постоянно дополняется. Кроме того, многие в Кремле полагают, что Трамп относится к своему президентству как к бизнесу.
NBC News отмечает, что «попытка проникнуть в ум президента США нацелена на то, чтобы помочь Путину во время его первой встречи с американским лидером». Дата еще не назначена, однако, как сообщила недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко, договоренность о встрече уже есть.
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