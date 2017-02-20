В Белоруссии не признают паспорта ДНР и ЛНР

В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что въезд в Белоруссию по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен.
Граждане, пытающиеся пересечь границу Белоруссии с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, будут привлечены к ответственности, заявили в государственной погранслужбе Белоруссии.
Официальный представитель госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право, что закреплено в международных и двусторонних договорах, сообщает агентство «Белта».
Антон Бычковский, официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии: «Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не сможем».
подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР — до политического урегулирования ситуации в этих районах.
Официальный представитель госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право, что закреплено в международных и двусторонних договорах, сообщает агентство «Белта».
Антон Бычковский, официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии: «Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не сможем».
подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР — до политического урегулирования ситуации в этих районах.
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